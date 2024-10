Messico celebra giorno dei morti: centinaia di ciclisti vestiti da scheletri e fantasmi (Di domenica 27 ottobre 2024) centinaia di ciclisti vestiti da fantasmi, scheletri e personaggi del cinema si sono riversati lungo uno dei viali principali di Città del Messico per celebrare il giorno dei morti. Molti erano vestiti da Catrinas, gli iconici teschi stilizzati adornati di fiori che rappresentano un ponte tra i vivi e i morti. Il giorno dei morti in Messico è un evento molto sentito e dura diversi giorni, in genere dal 25 ottobre al 2/3 novembre. Lapresse.it - Messico celebra giorno dei morti: centinaia di ciclisti vestiti da scheletri e fantasmi Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 27 ottobre 2024)didae personaggi del cinema si sono riversati lungo uno dei viali principali di Città delperre ildei. Molti eranoda Catrinas, gli iconici teschi stilizzati adornati di fiori che rappresentano un ponte tra i vivi e i. Ildeiinè un evento molto sentito e dura diversi giorni, in genere dal 25 ottobre al 2/3 novembre.

