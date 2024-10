Martin spiega a Bagnaia il momento in cui ha capito che avrebbe vinto: “Sei stato più furbo” (Di domenica 27 ottobre 2024) Jorge Martin ha riconosciuto a Pecco Bagnaia il merito di aver capito subito le caratteristiche della pista in gara. Lo spagnolo ha spiegato come il ducatista abbia affrontato i cordoli: "Sei stato più furbo". Fanpage.it - Martin spiega a Bagnaia il momento in cui ha capito che avrebbe vinto: “Sei stato più furbo” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Jorgeha riconosciuto a Peccoil merito di aversubito le caratteristiche della pista in gara. Lo spagnolo hato come il ducatista abbia affrontato i cordoli: "Seipiù furbo".

martin spiega a bagnaia

