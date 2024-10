Inter-news.it - Juventus, Danilo più di Gatti. Thiago Motta cambia modulo – TS

(Di domenica 27 ottobre 2024) Lasi prepara a sfidare l’Inter oggi alle 18. Secondo Tuttosport – contrariamente da quanto riportato nelle ultime ore -, saràa far coppia con Kalulu in difesa. Ecco le possibili scelte diper il Derby d’Italia. SCELTE DIVERSE –ridisegna in qualche modo laconsiderata qualche assenza prima della sfida con l’Inter. Il tecnico sembra intenzionato a mantenere l’incertezza sulla formazione fino all’ultimo, specialmente a centrocampo. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttosport, lapotrebbe schierarsi con un 4-2-3-1, in alternativa al 4-1-4-1 ipotizzato dal Corriere dello Sport. Questa scelta tattica consentirebbe alla Juve di trovare un equilibrio tra copertura difensiva e capacità di contenere le offensive dell’Inter.