Thesocialpost.it - Italia, terremoto in serata: forte scossa e tanta paura

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) La terra ha tremato in Calabria nelladi oggi, domenica 27 ottobre. Unadiè stata chiaramente avvertita nella zona di Cosenza, creando momenti ditra la popolazione. Secondo i primi dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), laè stata registrata alle 20.51 e ha avuto una magnitudo stimata tra 3.5 e 4. L’epicentro del sisma sembra essere stato localizzato a una profondità moderata, anche se al momento non ci sono ulteriori dettagli ufficiali sulle coordinate precise. Attimi dima nessun danno segnalato Laè stata avvertita distintamente dalla popolazione, soprattutto nei comuni vicini all’epicentro, generando momenti di preoccupazione. Al momento non si segnalano danni a persone o strutture, ma le autorità locali stanno monitorando la situazione per verificare eventuali criticità.