Ilrestodelcarlino.it - Infrastrutture, triplo salto: "Per Vallefoglia 22 milioni"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) "delledella Valle del Foglia – fa sapere l’assessore regionale alleFrancesco Baldelli –. La Regione Marche investe 22per tre opere strategiche per migliorare sicurezza, qualità della vita e competitività di chi vive e lavora in uno dei distretti industriali più importanti delle Marche". "La ciclovia del Foglia è un’infrastruttura che abbiamo fortemente voluto – entra nel dettaglio l’assessore Baldelli che ha fatto un sopralluogo al cantiere della ciclovia del Foglia a Rio Salso, teatro del "varo" del ponte di 20 metri sull’affluente che dà il nome alla località di Tavullia – grazie all’investimento di 5,5di euro per il tratto che è in corso di realizzazione compreso trae Montecalvo.