Ilfattoquotidiano.it - Il ragazzo dai pantaloni rosa, dopo gli insulti omofobi a Roma i genitori di Treviso bloccano il film. Il sindaco leghista: “Persa occasione”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Prima i fischi e i commentida parte di alcuni studenti durante una proiezione in anteprima. Poi la richiesta di deididi non far vedere ilai loro figli. Ildai, la pellicola appena presentata alla Festa del cinema di, tratta dalnzo autobiografico di Teresa Manes, la madre di Andrea Spezzacatena, studente 15enne del liceo Cavour di, vittima di bullismo e cyberbullismo che nel novembre del 2012 si tolse la vita, non è ancora nelle sale ma fa già, tristemente, parlare di sé.