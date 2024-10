Ilrestodelcarlino.it - Il nuovo film-concerto: "Le lune invisibili" del regista Scillitani

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ci si prepara a vivere una prima volta, al centro sociale Gatto Azzurro, nello storico quartiere Gattaglio, dove oggi alle 18.30 il pubblico potrà assistere alla presentazione del‘Le’, di Alessandro. Per la prima volta, infatti, al Gatto Azzurro sarà possibile assistere a un, e a unper l’occasione, narrato, musicato e cantato dal vivo. Al canto, voce narrante e regia,sarà accompagnato da Marco Macchi (piano), Stefano Ferrari (violino), Tommi Prodi (chitarra) e Mimmo Fontana (cajon), per raccontare la storia di coloro che vivono dall’altra parte della luna, poco lontano dalle vie consuete. Persone non comuni, che trascorrono le giornate in modo originale, fuori dagli schemi.