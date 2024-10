Grande Fratello chiude prima? Flop e monotonia: allarme Signorini (Di domenica 27 ottobre 2024) Grande Fratello verso la chiusura anticipata? L'attuale edizione sembra destinata verso questa direzione, confermando le voci di un fallimento che ormai appaiono innegabili. Nonostante i tentativi di «pulizia» del format con l'introduzione di nuove regole volte a garantire la condotta irreprensibile dei partecipanti, dopo le linee imposte da Pier Silvio Berlusconi, il programma continua a risultare poco convincente finendo per annoiare e perdere il fascino che lo aveva reso celebre. Non bastano le buone intenzioni: questa edizione sa di già visto e ha deluso le aspettative sia del pubblico che degli stessi autori, che faticano a mantenere vivo l'interesse. Una delle principali critiche rivolte all'edizione in corso riguarda la scelta del cast del GF. Tvpertutti.it - Grande Fratello chiude prima? Flop e monotonia: allarme Signorini Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di domenica 27 ottobre 2024)verso la chiusura anticipata? L'attuale edizione sembra destinata verso questa direzione, confermando le voci di un fallimento che ormai appaiono innegabili. Nonostante i tentativi di «pulizia» del format con l'introduzione di nuove regole volte a garantire la condotta irreprensibile dei partecipanti, dopo le linee imposte da Pier Silvio Berlusconi, il programma continua a risultare poco convincente finendo per annoiare e perdere il fascino che lo aveva reso celebre. Non bastano le buone intenzioni: questa edizione sa di già visto e ha deluso le aspettative sia del pubblico che degli stessi autori, che faticano a mantenere vivo l'interesse. Una delle principali critiche rivolte all'edizione in corso riguarda la scelta del cast del GF.

