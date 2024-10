Gioia doppia per Max Allegri, i suoi cavalli trionfano a Capannelle (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ottobre 2024 – Non è più protagonista del derby d’Italia, ma Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus si toglie qualche soddisfazione anche lontano dal calcio. La domenica si illumina con una doppia vittoria dei cavalli del mister toscano all’Ippodromo Capannelle per il Roma Champions Day, l’appuntamento più atteso dell’autunno capitolino, ribattezzato a ragione "la grande festa del galoppo italiano”. Il Premio Ribot Memorial Loreto Luciani (gruppo III) ha come protagonista d’eccezione Mr Darcy, di proprietà della scuderia Alma Racing di Allegri, che arrivato ai 400 finali decide di iniziare a fare sul serio e, montato da Tore Sulas, strappa per andare all'attacco della femmina Three Havanas (grande favorita della vigilia) e vince su Amabile e sul compagno di allenamento My Eternal Love. Sport.quotidiano.net - Gioia doppia per Max Allegri, i suoi cavalli trionfano a Capannelle Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ottobre 2024 – Non è più protagonista del derby d’Italia, ma Massimiliano, ex allenatore della Juventus si toglie qualche soddisfazione anche lontano dal calcio. La domenica si illumina con unavittoria deidel mister toscano all’Ippodromoper il Roma Champions Day, l’appuntamento più atteso dell’autunno capitolino, ribattezzato a ragione "la grande festa del galoppo italiano”. Il Premio Ribot Memorial Loreto Luciani (gruppo III) ha come protagonista d’eccezione Mr Darcy, di proprietà della scuderia Alma Racing di, che arrivato ai 400 finali decide di iniziare a fare sul serio e, montato da Tore Sulas, strappa per andare all'attacco della femmina Three Havanas (grande favorita della vigilia) e vince su Amabile e sul compagno di allenamento My Eternal Love.

