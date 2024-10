Fognini-Cazaux oggi in tv | data orario canale e diretta streaming qualificazioni Masters 1000 Parigi-Bercy 2024

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Fabioaffronterà Arthurnel turno decisivo di qualificazione deldi. Vittoria netta al debutto per l’esperto tennista ligure, che ora parte però sfavorito contro il giovane francese in ascesa.aveva iniziato alla grande questoe sembrava destinato a una rapida scalata nel ranking, ma diversi problemi fisici lo hanno fermato durante l’annata. Detto ciò, su questi campi si fa preferire al nostro tennista, che dovrà anche rapportarsi a un pubblico che si preannuncia come sempre molto caldo ascenderanno in campo, domenica 27 ottobre, come 3°match dalle 12:00. Ilufficiale Youtube del torneo trasmette alcuni incontri di qualificazione, ma giocandosul Court 1 non dovrebbe essere visibile. Potrete in ogni caso tenere d’occhio sempre Sportface.