Fiorentina-Roma 3-1 al 45': decide la doppietta di Kean, due cambi per Juric dopo mezz'ora (Di domenica 27 ottobre 2024) IL TABELLINO Fiorentina-Roma 3-1 MARCATORI: 9` Kean (F)., 17` Beltran (F), 39` Kone (R), 41` Kean (F). Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, C Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 27 ottobre 2024) IL TABELLINO3-1 MARCATORI: 9`(F)., 17` Beltran (F), 39` Kone (R), 41`(F).(4-2-3-1): De Gea; Dodò, C

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fiorentina-Roma 3-1 LIVE : risposta immediata di Kean per la doppietta - Allo stadio Franchi il match valido per la 9ª giornata di Serie A tra Fiorentina-Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Fiorentina-Roma, valevole per la 9ª giornata del ... (Calcionews24.com)

Fiorentina-Roma LIVE 2-0 : Kean e Beltran! Cataldi vicino al tris - IL TABELLINO Fiorentina-Roma 2-0 MARCATORI: 9` Kean (F)., 17` Beltran (F). FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi,... (Calciomercato.com)

Diretta Live di Fiorentina-Roma Serie A 2024/2025. La cronaca della partita - Serie A 2024/2025, 9a giornata. Le ultime notizie sulla partita Fiorentina-Roma: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. (sport.virgilio.it)

Fiorentina-Roma, orario e dove vederla: le formazioni ufficiali. Koné in panchina, Dybala con Pellegrini. C'è Kean per la viola - La vittoria in casa con la Dinamo Kiev era fondamentale per il cammino europeo, ma la Roma deve tornare a vincere anche in Serie A. Questa sera allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, ... (msn.com)

Fiorentina-Roma in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A - Al Var ci sono invece Chiffi e Massa Situazione non semplice in casa Roma per Ivan Juric, il quale ha l'arduo compito di convincere piazza e società. Due vittorie, un pareggio e una sconfitta il ... (fanpage.it)

Fiorentina-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Al Franchi si chiude la 9^ giornata ... Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45 ... (sport.sky.it)