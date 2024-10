Elezioni in Liguria: affluenza alle urne come nel 2020 (Di domenica 27 ottobre 2024) Secondo i dati forniti dal ministero dell'Interno tramite il sito Eligendo, e disponibili sul sito della Regione Liguria, alle 12 di oggi, 27 ottobre 2024, l'affluenza alle Elezioni regionali della Liguria è stata del 13,06%. In lizza per la presidenza Marco Bucci, sindaco di Genova (Centrodestra) e Andrea Orlando, ex ministro (Centrosinistra) L'articolo Elezioni in Liguria: affluenza alle urne come nel 2020 proviene da Firenze Post. .com - Elezioni in Liguria: affluenza alle urne come nel 2020 Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 27 ottobre 2024) Secondo i dati forniti dal ministero dell'Interno tramite il sito Eligendo, e disponibili sul sito della Regione12 di oggi, 27 ottobre 2024, l'regionali dellaè stata del 13,06%. In lizza per la presidenza Marco Bucci, sindaco di Genova (Centrodestra) e Andrea Orlando, ex ministro (Centrosinistra) L'articoloinnelproviene da Firenze Post.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni regionali in Liguria, affluenza alle ore 12 al 13,06%: in calo rispetto al 2020. In alcuni comuni seggi spostati per allerta meteo - In particolare i numeri sono in diminuzione in tre province su quattr o, solo a Genova il dato è leggermente superiore: alle 12 aveva votato il 14,29% degli aventi diritto contro il 14,19% del 2020, a ... (ilfattoquotidiano.it)

Affluenza alle elezioni regionali 2024 in Liguria: alle 12 di domenica ha votato il 13,06% - Alle 12 di domenica l'affluenza alle elezioni regionali della Liguria è stata del 13,06% ... (corriere.it)

Elezioni Liguria: alle 12 ha votato il 13%, come nel 2020 - Secondo i dati forniti dal ministero dell'Interno tramite il sito Eligendo, e disponibili sul sito della Regione Liguria, alle 12 l'affluenza alle elezioni regionali della Liguria è stata del 13,06%. (ansa.it)

Elezioni Liguria 2024 in diretta, affluenza al 13% alle 12:00: ultime news sul voto alle regionali - Le elezioni in Liguria in diretta: al voto oggi circa 1,3 milioni di cittadini per eleggere il nuovo Presidente di regione e rinnovare il consiglio regionale ... (fanpage.it)