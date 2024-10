Cina-Francia: broccato e ricamo, connessione culturale da Nanchino al mondo (Di domenica 27 ottobre 2024) Parigi, 27 ott – (Xinhua) – Il ricco patrimonio della citta’ orientale di Nanchino in Cina brilla a Parigi! L’esposizione d’arte a tema “broccato e ricamo, una fibra che ci unisce” si e’ tenuta al Louvre di Parigi. La first lady francese Brigitte Macron ha visitato l’esposizione e ha ricevuto un magnifico regalo di Yunjin (broccato di Yun)! Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina-Francia: broccato e ricamo, connessione culturale da Nanchino al mondo Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Parigi, 27 ott – (Xinhua) – Il ricco patrimonio della citta’ orientale diinbrilla a Parigi! L’esposizione d’arte a tema “, una fibra che ci unisce” si e’ tenuta al Louvre di Parigi. La first lady francese Brigitte Macron ha visitato l’esposizione e ha ricevuto un magnifico regalo di Yunjin (di Yun)! Agenzia Xinhua

