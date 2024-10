Ilgiorno.it - "Chi abbiamo hackerato?" . I pirati del web di Equalize: contatti con le multinazionali

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) La raccolta su commissione di dati illegali si fondava su un gruppo di spregiudicatidella Rete al servizio di Samuele Nunzio Calamucci, braccio operativo dell’ad dellaCarmine Gallo, "che avrebbe avutocon il noto movimento Anonymous". Questo emerge dall’inchiesta che ha smantellato la centrale dei dossieraggi illegali di via Pattari 6: "Un gigantesco mercato delle informazioni riservate con dimensione imprenditoriale", per dirla con le parole del procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo. Forse c’è una frase che spiega meglio di altre quanto fosse potenzialmente virulenta la macchina dei report: "Tutto a posto? – chiede Calamucci a un interlocutore non identificato –. Ottimo ottimo cosa hannodi nuovo oggi? Niente va bene dai a dopo ciao ciao".