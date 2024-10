Inter-news.it - Cesari istruisce Guida: «Occhi aperti in Inter-Juventus! Un consiglio»

(Di domenica 27 ottobre 2024) Come ormai noto, sarà Marcoad arbitrare il delicatissimodi questo pomeriggio. Graziano, da esperto nel campo, ha qualcosa da dire al suo collega. IN GUARDIA – Graziano, ex arbitro ed opinionista di Mediaset, nell’edizione odierna di “SportMediaset XXL” analizza la scelta di affidare a Marcola direzione arbitrale di. Il moviolista sull’argomento dichiara: «Marcoè l’arbitro giusto per? Se Gianluca Re la UEFA lo ritengono il numero uno in Italia allora è inevitabile la sua designazione per il derby d’Italia. A cosa deve stare attento? Non deve pensare che l’esperienza, la conoscenza dei calciatori, l’abitudine ai grandi stadi e alle super sfide, possano bastare per dirigere una sfida così».