Metropolitanmagazine.it - Caso Sangiuliano-Boccia, la trasmissione Report pubblica la foto della ferita alla testa dell’ex Ministro della Cultura

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di domenica 27 ottobre 2024)torna a occuparsi della. Laandrà in onda stasera, domenica 27 ottobre 2024, su Rai , alle 20:30., alaSui canali social disi legge “: lache ha portatodenuncia per aggressione”, lacondotta da Sigfrido Ranucci torna a occuparsi dell’inchiesta:andrà in onda domenica 27 ottobre 2024, su Rai 3, alle ore 20:30. Nel post disi legge: “Dopo aver rimesso l’incarico, l’exha poi denunciato l’imprenditrice di Pompei anche per aggressione. La prova principale sarebbe ladi questa profondainchemostra in esclusiva”.