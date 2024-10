Avvio shock Roma: Juric toglie Angelino e Cristante dopo mezz'ora (Di domenica 27 ottobre 2024) Avvio shock per la Roma al Franchi, Ivan Juric la ribalta: dopo mezz`ora di gioco contro la Fiorentina effettua non una, ma ben due sostituzioni. Il po Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 27 ottobre 2024)per laal Franchi, Ivanla ribalta:`ora di gioco contro la Fiorentina effettua non una, ma ben due sostituzioni. Il po

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Douglas Luiz Juventus - il brasiliano ha già le valigie? Ecco cosa filtra sul futuro del brasiliano dopo un avvio shock - Douglas Luiz Juventus, il brasiliano ha già le valigie? Cosa filtra sul futuro del brasiliano dopo un avvio di stagione da dimenticare L’inizio dell’avventura alla Juventus di Douglas Luiz è stato certamente non all’altezza delle aspettative: ... (Calcionews24.com)

Casertana : a Messina avvio shock - poi Iori si salva con i cambi - Tempo di lettura: 4 minutiIl pareggio contro i peloritani va visto principalmente per due aspetti: l’avvio traumatico dei primi venti minuti del primo tempo, ed il carattere mostrato nella ripresa. Ai falchetti sono bastati diciassette minuti per ... (Anteprima24.it)

Avvio shock Roma: Juric toglie Angelino e Cristante dopo mezz'ora - Avvio shock per la Roma al Franchi, Ivan Juric la ribalta: dopo mezz'ora di gioco contro la Fiorentina effettua non una, ma ben due sostituzioni. Il posticipo di Firenze chiude la nona giornata di ... (calciomercato.com)

Roma: i cambi salvano Juric e ribaltano il Venezia - Roma 30 settembre 2024 - La Roma sa soffrire, ha carattere e qualità per rimontare partite complicate e al momento con Juric ha trovato quella continuità che mancava con De Rossi in avvio di ... (msn.com)

La Roma ha superato lo shock per l'addio di De Rossi? Juric: "Vedo molti passi in avanti..." - mister Ivan Juric è tornato anche sul tanto discusso esonero di mister De Rossi. Di seguito le dichiarazioni del tecnico della Roma: "Pellegrini ha spiegato bene cosa è successo e come ha ... (tuttomercatoweb.com)

Juric: ‚ÄúDybala? Ecco le sue condizioni. Roma, vedo risposte positive‚ÄĚ - Roma, Juric: "Hummels e Dybala stanno migliorando" L'allenatore croato ha subito fatto il punto sui calciatori ancora in dubbio dal punto di vista fisico: "Penso che sta iniziando a stare meglio ... (tuttosport.com)