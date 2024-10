Atp Basilea 2024, Mpetshi Perricard batte in finale Shelton: secondo titolo stagionale e best ranking (Di domenica 27 ottobre 2024) Giovanni Mpetshi Perricard ribalta ancora il pronostico della vigilia, batte in due set Ben Shelton nella finale dell’Atp 500 di Basilea 2024 e completa la settimana perfetta sul cemento indoor in Svizzera. 6-4 7-6(4) il punteggio dell’atto conclusivo, durato 1h28? e monopolizzato dal tennista francese, capace di servire 22 ace e non concedere alcuna palla break. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Copione del match molto simile a quelli precedenti, con il classe 2003 capace di laurearsi campione senza mai perdere il servizio in tutta la settimana e offrendo appena tre palle break. secondo titolo in stagione per Mpetshi Perricard, che diventa il primo francese da Yannick Noah nel 1987 a trionfare a Basilea e soprattutto ritocca il proprio best ranking, issandosi al numero 31. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Giovanniribalta ancora il pronostico della vigilia,in due set Bennelladell’Atp 500 die completa la settimana perfetta sul cemento indoor in Svizzera. 6-4 7-6(4) il punteggio dell’atto conclusivo, durato 1h28? e monopolizzato dal tennista francese, capace di servire 22 ace e non concedere alcuna palla break. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Copione del match molto simile a quelli precedenti, con il classe 2003 capace di laurearsi campione senza mai perdere il servizio in tutta la settimana e offrendo appena tre palle break.in stagione per, che diventa il primo francese da Yannick Noah nel 1987 a trionfare ae soprattutto ritocca il proprio, issandosi al numero 31.

