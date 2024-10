Usa 2024 Beyoncé appoggia Kamala Harris e sfida Trump | L’America ha bisogno di una nuova canzone – Il video

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di sabato 26 ottobre 2024) «Sono qui non come una celebrity, ma come una madre». È iniziato così il discorso disul palco di Houston, in Texas, dove la popstar americana è intervenuta per la prima volta in carne e ossa al fianco di, candidata dei Democratici alle elezioni presidenziali del 5 novembre. Dal palco dello Shell Energy Stadium,si è rivolta non solo al pubblico presente, ma a tutti i cittadini americani, lanciandosi in un accorato appello in sostegno della vicepresidente: «Lei sta lavorando per ciò di cui il Paese haadesso. Ma hadi voi: dobbiamo votare», ha detto la popstar dal palco di Houston. Perché, ha aggiunto, «hadi una: ladella dignità». Leggi la nostra guida alle elezioni UsaIl primo spot elettorale diL’endorsement dinon è una sorpresa.