Gaeta.it - Trieste celebra il settantesimo anniversario del ritorno all’Italia con una cerimonia toccante

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un importante evento ha contrassegnato ildeldi. Ladi alzabandiera, tenutasi in una piazza affollata, ha richiamato l’attenzione su temi di identità nazionale e appartenenza,ndo non solo il passato, ma anche l’importanza culturale e geopolitica della città. Presente il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha sottolineato la connessione profonda tra, l’Italia e l’Europa. Ultimo ricordo di un passato doloroso e significativo Il messaggio del presidente La Russa ha risonato forte tra i triestini, sottolineando quanto sia fondamentale non perdere mai di vista il significato storico di questa ricorrenza. “Sono trascorsi 70 anni, sono tanti, ma sembrano un giorno per i triestini che hanno rinnovato la stessa passione, lo stesso amore per l’Italia,” ha affermato.