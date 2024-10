Tre minori arrestati dalla polizia a Napoli per tentato omicidio (Di sabato 26 ottobre 2024) Napoli – La polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, che ha disposto la misura della custodia cautelare in un istituto penale minorile nei confronti di tre minori per i reati di tentato omicidio aggravato, detenzione di armi da sparo, furto con strappo, ricettazione e lesioni. La complessa attività di indagine, condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, ha consentito di accertare che, tra i mesi di maggio e luglio di quest’anno, gli indagati si erano resi protagonisti di gravi fatti di sangue commessi mediante l’utilizzo di armi da fuoco nonché di reati contro il patrimonio tra i quartieri Vicaria, Vasto e Arenaccia in luoghi affollati di giovani. Lopinionista.it - Tre minori arrestati dalla polizia a Napoli per tentato omicidio Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di sabato 26 ottobre 2024)– Ladi Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip presso il Tribunale per i Minorenni di, che ha disposto la misura della custodia cautelare in un istituto penalele nei confronti di treper i reati diaggravato, detenzione di armi da sparo, furto con strappo, ricettazione e lesioni. La complessa attività di indagine, condotta dagli agenti della Squadra Mobile die coordinataProcura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di, ha consentito di accertare che, tra i mesi di maggio e luglio di quest’anno, gli indagati si erano resi protagonisti di gravi fatti di sangue commessi mediante l’utilizzo di armi da fuoco nonché di reati contro il patrimonio tra i quartieri Vicaria, Vasto e Arenaccia in luoghi affollati di giovani.

