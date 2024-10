Zonawrestling.net - SPOILER: Risultati dell’episodio di SmackDown del 1° novembre 2024

(Di sabato 26 ottobre 2024) Con entrambi i brand diretti in Arabia Saudita per Crown Jewel, in programma sabato prossimo, la WWE ha registrato due episodi di Friday Nighta Brooklyn, New York.per la puntata del 1°: The Street Profits (accompagnati da B-Fab) hanno sconfitto i Pretty Deadly IYO SKY ha sconfitto Bianca Belair, Lash Legend e Piper Niven. La WWE Women’s World Champion Liv Morgan e la WWE Women’s Champion Nia Jax hanno avuto un intenso confronto. Jax ha promesso di trionfare a Crown Jewel. Questo ha portato Liv e Dominik Mysterio a confrontarsi con lei, con Liv che ha ridimensionato l’ego di Jax, dicendo: “Lei pensa di essere speciale, ma non lo è.” e ha aggiunto: “Se qualcuno sarà campione, quel qualcuno sarà Liv Morgan.