Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “DRAGONERO. GLI EROI. LA BANDA DEI FOLLI”

(Di sabato 26 ottobre 2024) In. GLI. LADEILuca Enoch dedica un’avventura “in solitaria” al gruppo più eterogeneo, divertente e bizzarro dell’intero universo dragoneriano, ribattezzato per l’appunto “ladei”. Tre ladri impuniti che vivono spensieratamente la propria vita, condividendo tutto fra loro, una giovane ragazza albina tornata dalla morte, una guerriera proveniente da una terra lontana e bizzarra, la figlia di una donna umana e di un dio dei boschi. A loro toccherà districare una matassa di guai che nemmeno Ian Aranill in persona è in grado di sbrogliare. Per riuscirci serve quel pizzico di pazzia che i “” possiedono in abbondanza. Il volume è scritto da Luca Enoch e disegnato da Ludovica Ceregatti. La copertina è di Michele Rubini, mentre la serie è curata da Luca Barbieri.