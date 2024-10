Scontro tra auto e furgone: traffico in tilt in via Oberdan (Di sabato 26 ottobre 2024) Tamponamento in via Oberdan. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine due veicoli si sono scontrati tra di loro causando disagi lungo la carreggiata in direzione della stazione ferroviaria.Il fatto si è verificato questo pomeriggio intorno alle 15. Secondo le Pordenonetoday.it - Scontro tra auto e furgone: traffico in tilt in via Oberdan Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Tamponamento in via. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine due veicoli si sono scontrati tra di loro causando disagi lungo la carreggiata in direzione della stazione ferroviaria.Il fatto si è verificato questo pomeriggio intorno alle 15. Secondo le

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

GRAVI A fuoco auto in via Oberdan: è il settimo caso in meno di 10 giorni a Vieste - Le fiamme, divampate poco dopo le 21, hanno subito destato il panico tra i residenti della zona, poiché il rogo si trovava in prossimità delle abitazioni, mettendo a rischio anche le persone e le altr ... (statoquotidiano.it)

Scontro fra due auto. Una si ribalta sul fianco. Donna all’ospedale - Incidente grave in via D’Azeglio a Pieve Modolena: donna ferita in collisione tra due auto, trasportata in ospedale in condizioni medie. (ilrestodelcarlino.it)

Napoli, assente la refezione negli asili nido. La protesta dei genitori: “Vogliamo il tempo pieno” - Disagi per le famiglie che cercano il supporto delle scuole anche nelle ore pomeridiane o per chi riscontra problemi nell’offrire autonomamente il pranzo ai bambini ... (ilmeridianonews.it)

"No all’Ovovia: migliaia di persone pronte a invadere le strade di Trieste" - Venerdì 25 ottobre 2024, alle ore 17:30, in piazza Oberdan prenderà il via un grande corteo di protesta organizzato dal movimento "No Ovovia." L'iniziativa mira a fermare la costruzione dell'Ovovia a ... (triestecafe.it)