Quotidiano.net - Ragazzina morta a Piacenza, pm: natura della caduta non è certa

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di sabato 26 ottobre 2024) La Procura per i minori di Bologna "non ha disposto provvedimenti restrittivi" per il caso13enneprecipitata da un tetto a. "Al momento non è ancora possibile esprimersi sullaaccidentale o volontaria, né se la stessa sia stata procurata da terzi. Nella prossima settimana sarà conferito incarico per l'esecuzione dell'acmento autoptico", spiega il procuratore Giuseppe Di Giorgio. Sono in corso "serrate indagini" per ricostruire l'accaduto attraverso acmenti tecnici sui luoghi e sulle cose sequestrate, tra cui il cellulareragazza e l'audizione di persone informate sui fatti. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura per i minorenni, sono mirate "a chiarire la dinamica e i movimentiminore nelle ore precedenti allanonché a valutare l'eventuale coinvolgimento di coetanei", specifica il procuratore.