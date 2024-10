Quel match che segnò il destino di Azzi. L’ultima in Coppa un’altalena di emozioni (Di sabato 26 ottobre 2024) L’ultima volta non mancò nulla: la diretta tv in chiaro, tanti gol, una gara dall’andamento tutt’altro che scontato, un giocatore autore della prestazione della vita, pure qualche strascico. L’ultima volta, l’ultimo derby in ordine di tempo tra Sassuolo e Modena, l’8 agosto 2022 in Coppa Italia, si giocò al Braglia in un pomeriggio caldissimo, ma visse momenti ancora più caldi dopo la partita. Con ordine, allora, e cominciamo dal calcio. Prodromi: il Modena di Tesser era neopromosso in B, il Sassuolo di Dionisi veniva da un undicesimo posto in A, e ciò significa che c’era una categoria di differenza, e pure qualcosa di più, fra le due contendenti. La sfida valeva per i trentaduesimi di finale ed era il debutto stagionale ufficiale per i neroverdi, mentre il Modena aveva già battuto il Catanzaro per 3-1 nel turno preliminare, il 31 luglio. Ilrestodelcarlino.it - Quel match che segnò il destino di Azzi. L’ultima in Coppa un’altalena di emozioni Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024)volta non mancò nulla: la diretta tv in chiaro, tanti gol, una gara dall’andamento tutt’altro che scontato, un giocatore autore della prestazione della vita, pure qualche strascico.volta, l’ultimo derby in ordine di tempo tra Sassuolo e Modena, l’8 agosto 2022 inItalia, si giocò al Braglia in un pomeriggio caldissimo, ma visse momenti ancora più caldi dopo la partita. Con ordine, allora, e cominciamo dal calcio. Prodromi: il Modena di Tesser era neopromosso in B, il Sassuolo di Dionisi veniva da un undicesimo posto in A, e ciò significa che c’era una categoria di differenza, e pure qualcosa di più, fra le due contendenti. La sfida valeva per i trentaduesimi di finale ed era il debutto stagionale ufficiale per i neroverdi, mentre il Modena aveva già battuto il Catanzaro per 3-1 nel turno preliminare, il 31 luglio.

