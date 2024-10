Politiche agricole europee: le nuove direttive focalizzate sulla sostenibilità e l’innovazione (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un contesto di crescente sfida per il settore agricolo, le recenti linee guida della politica agricola europea sono state al centro del dibattito durante l’incontro “Le priorità agricole dell’Unione Europea per il 2024-2029“, tenutosi a Bologna. Organizzato dall’Accademia Nazionale di Agricoltura e dalla Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestali, l’evento ha messo in luce le difficoltà che gli agricoltori stanno affrontando nell’ambito della transizione ecologica, sottolineando le aspettative e le criticità connesse alla PAC e al Green Deal. Green Deal e Farm to Fork: le aspettative degli agricoltori La giornata, moderata dalla giornalista Lisa Bellocchi, ha visto un ampio dibattito riguardante il Green Deal europeo e il suo impatto sulle Politiche agricole. Gaeta.it - Politiche agricole europee: le nuove direttive focalizzate sulla sostenibilità e l’innovazione Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un contesto di crescente sfida per il settore agricolo, le recenti linee guida della politica agricola europea sono state al centro del dibattito durante l’incontro “Le prioritàdell’Unione Europea per il 2024-2029“, tenutosi a Bologna. Organizzato dall’Accademia Nazionale di Agricoltura e dalla Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestali, l’evento ha messo in luce le difficoltà che gli agricoltori stanno affrontando nell’ambito della transizione ecologica, sottolineando le aspettative e le criticità connesse alla PAC e al Green Deal. Green Deal e Farm to Fork: le aspettative degli agricoltori La giornata, moderata dalla giornalista Lisa Bellocchi, ha visto un ampio dibattito riguardante il Green Deal europeo e il suo impatto sulle

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alleanza per il Fotovoltaico: "agrivoltaico valore aggiunto per sviluppo Made in Italy" - (Teleborsa) - "Agricoltura e rinnovabili non devono essere concepiti in contrapposizione tra loro, in quanto nel loro sviluppo si configurano come complementari e sinergici. Il fotovoltaico in area ag ... (finanza.repubblica.it)

TRE GRANDI SFIDE PER L’AGRICOLTURA EUROPEA - Le nuove linee guida della politica agricola europea sono state dibattute all’incontro “Le priorità agricole dell’Unione Europea per il 2024-2029: tra revisione della Pac e completamento del Green Dea ... (wateronline.info)

Carne coltivata vietata in Ungheria, Ue: «Legge ingiustificata e non necessaria». Ecco perché riguarda anche l’Italia - La Commissione ha dato parere circostanziato sul ddl ungherese che vieta la carneprodotta in laboratorio. Restrizione non dovuta perché «non è stata ancora concessa alcuna autorizzazione» ... (corriere.it)

Oltre 500 sostanze usate in agricoltura danneggiano gli insetti - Oltre 500 sostanze comunemente utilizzate in agricoltura, tra le quali pesticidi ed erbicidi risultano molto nocive per gli insetti anche in piccolissime quantità ritenute finora non dannose: è quanto ... (ansa.it)