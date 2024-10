Perché Szczesny non ha ancora mai giocato nel Barcellona (Di sabato 26 ottobre 2024) Per sostituire ter Stegen infortunato fino a fine stagione il Barcellona ha deciso di puntare sull`ex portiere della Juventus Wojciech Szczesny, Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Per sostituire ter Stegen infortunato fino a fine stagione ilha deciso di puntare sull`ex portiere della Juventus Wojciech

Un ex Barcellona fa a pezzi Szczesny per il vizio del fumo : “È un modo per suicidarsi”. E cita Cruyff - L'ex attaccante del Barcellona Carrasco attacca duramente il nuovo portiere del club blaugrana Wojciech Szcz?sny per le sue dichiarazioni sul proprio vizio del fumo: "Non può dirlo, è un modo per suicidarsi nella vita". E cita l'esempio di Johan ... (Fanpage.it)

Barcellona - Szczesny : “Vorrei vincere trofei che non ho mai vinto” - “Sono freddo e ambizioso, sono venuto al Barcellona per vincere”. Lo ha detto il portiere del Barcellona, Wojciech Szczesny, approdato in blaugrana a 34 anni, pochi mesi dopo essersi ritirato. Le motivazioni non mancano: “Vorrei vincere trofei che ... (Sportface.it)

Szczesny : «Barcellona? Quando ti chiama non puoi dire di no» - Le parole di Wojciech Szczesny, nuovo portiere del Barcellona, a Sport sulla sua decisione di uscire dal ritiro per accettare l’offerta dei blaugrana L’ex portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha parlato a Sport per analizzare la scelta ... (Calcionews24.com)

La filosofia di Szczesny dietro il sì al Barcellona : “Essere felici nella vita non è abbastanza” - Szczesny ha spiegato perché ha deciso di dire sì al Barcellona dopo il ritiro. Il portiere ha sentito la necessità di una nuova sfida.Continua a leggere (Fanpage.it)