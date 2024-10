Perché Kvaratskhelia è in panchina contro il Lecce (Di sabato 26 ottobre 2024) Khvicha Kvaratskhelia è uno dei giocatori sui quali Antonio Conte in estate aveva posto il veto: `Lui, non si tocca`. Niente cessione, neanche Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Khvichaè uno dei giocatori sui quali Antonio Conte in estate aveva posto il veto: `Lui, non si tocca`. Niente cessione, neanche

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli-Lecce - solo panchina per Kvaratskhelia e due ‘problemi’ per Conte - Solo panchina per Khvicha Kvaratskhelia in Napoli-Lecce, ma Conte deve fare a meno anche di due calciatori out per infortunio. Conte cambia l’attacco del Napoli per la partita contro il Lecce. Non solo scelta tecnica, ma anche una decisione ... (Calciomercato.it)

Empoli-Napoli - le formazioni ufficiali. Gioca Kvaratskhelia - Neres in panchina - Empoli-Napoli, le formazioni ufficiali non sorprendono: dentro Gilmour e Spinazzola, Kvaratskhelia e Politano intoccabili Tra meno di un’ora al Castellani scenderanno in campo Empoli e Napoli, nella sfida valida per l’ottava giornata di Serie A. Il ... (Ilnapolista.it)

Kvaratskhelia finisce in panchina? L’incredibile indiscrezione sulle novità di Conte - Khvicha Kvaratskhelia potrebbe davvero finire in panchina? Spunta un’indiscrezione relativa ad una novità che starebbe vagliando Antonio Conte E’ stato un inizio di stagione buono, ma non perfetto quello di Khvicha Kvrataskhelia. L’attaccante ... (Spazionapoli.it)

Napoli - Kvaratskhelia partirà dalla panchina contro il Palermo : rinnovo ancora da definire - Il Napoli guidato da Antonio Conte si prepara alla sfida di Coppa Italia contro il Palermo, ma uno dei suoi leader tecnici, Khvicha Kvaratskhelia, non sarà tra i titolari. Il talento georgiano, pilastro del Napoli, partirà dalla panchina, ... (Dailynews24.it)