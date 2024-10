Isaechia.it - Pechino Express 2025, presentato ufficialmente tutto il cast: confermata la coppia di ex Vippone Giaele De Donà e Ivana Mrazova

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) E’ stato appena ufficializzato ilufficiale della nuova edizione di, a breve in onda su Sky. Secondo quanto riportato dal profilo Instagram ufficiale del programma, le coppie che si metteranno in gioco in quest’avventura sono formate da: Virna Toppi e Nicola Del Freo Scintilla e Federica Camba Jey Lillo e Checco LilloMrázová eDeJury Chechi e Antonio Rossi Giulio Berruti e Nicolò Maltese Nathalie Guetta e Vito Bucci Dolcenera e Gigi Campanile Samanta Togni e Debora Togni Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) L'articoloilladi exDeproviene da Isa e Chia.