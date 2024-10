Lettera43.it - Non solo nucleare: quali sono le reali capacità militari della Corea del Nord

(Di sabato 26 ottobre 2024) Per anni il mondo ha guardato con apprensione la nascita e la crescita dell’arsenaledi Pyongyang. Nel 2024, con migliaia di soldatini pronti a combattere in Ucraina al fianco dei russi e le rinnovate tensioni con Seul lungo la linea dezzata, a preoccupare – al netto delle minacce di uso dell’atomica – non è tanto latà delle armi in mano a Kim Jong-un, ma la quantità di soldati che il dittatore potrebbe schierare, sia contro ladel Sud che a favore dell’alleato Vladimir Putin. Come tutto ciò che riguarda il Regno eremita, anche ledel suo esercitoavvolte dal mistero: in fondo, non combatte un grande conflitto da 70 anni, ovvero dalla guerra di. Ecco però cosa sappiamo. Colloqui tra officiali delle due Coree nella zona dezzata (Getty Images).