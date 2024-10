Napoli-Lecce, due azzurri out per affaticamento: di chi si tratta (Di sabato 26 ottobre 2024) Problemi prima del match tra Napoli e Lecce: spunta la notizia sulle condizioni di due giocatori a disposizione di Antonio Conte. La nona giornata di Serie A vedrà Napoli e Lecce affrontarsi allo stadio Diego Armando Maradona. Antonio Conte vuole dare continuità al rendimento della propria squadra che viene da una vittoria “sporca” contro l’Empoli al Castellani. Gli azzurri, così, prima della striscia di big match da affrontare, avranno l’obbligo di superare la formazione salentina, molto in difficoltà in questo inizio di stagione. Nuovi problemi, però, sono stati messi in evidenza prima della partita di campionato. affaticamento muscolare per due giocatori: ecco chi sono I partenopei, nonostante abbiano finalmente ritrovano Alex Meret, out dalla sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus, dovranno fare a meno anche di Nikita Contini, terzo portiere, e Leonardo Spinazzola. Spazionapoli.it - Napoli-Lecce, due azzurri out per affaticamento: di chi si tratta Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Problemi prima del match tra: spunta la notizia sulle condizioni di due giocatori a disposizione di Antonio Conte. La nona giornata di Serie A vedrÃaffrontarsi allo stadio Diego Armando Maradona. Antonio Conte vuole dare continuità al rendimento della propria squadra che viene da una vittoria “sporca” contro l’Empoli al Castellani. Gli, così, prima della striscia di big match da affrontare, avranno l’obbligo di superare la formazione salentina, molto in difficoltà in questo inizio di stagione. Nuovi problemi, però, sono stati messi in evidenza prima della partita di campionato.muscolare per due giocatori: ecco chi sono I partenopei, nonostante abbiano finalmente ritrovano Alex Meret, out dalla sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus, dovranno fare a meno anche di Nikita Contini, terzo portiere, e Leonardo Spinazzola.

