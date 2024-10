Napoli, autista chiede di non infastidire i passeggeri: preso a calci e pugni da 43enne (Di sabato 26 ottobre 2024) Prende a calci e pugni l’autista Anm e poi aggredisce anche i carabinieri. In manette è finito Vincenzo Salvatore Ardito, 43enne, pregiudicato di Casoria. Napoli, autista chiede di non infastidire i passeggeri: preso a calci e pugni da 43enne Siamo nel quartiere Poggioreale e i carabinieri della locale stazione intervengono a via Stadera. A chiamare L'articolo Napoli, autista chiede di non infastidire i passeggeri: preso a calci e pugni da 43enne Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Napoli, autista chiede di non infastidire i passeggeri: preso a calci e pugni da 43enne Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Prende al’Anm e poi aggredisce anche i carabinieri. In manette è finito Vincenzo Salvatore Ardito,, pregiudicato di Casoria.di nondaSiamo nel quartiere Poggioreale e i carabinieri della locale stazione intervengono a via Stadera. A chiamare L'articolodi nondaTeleclubitalia.

