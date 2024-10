Moto3, GP Thailandia 2024: risultati qualifiche e griglia di partenza, prima pole in carriera per Kelso (Di sabato 26 ottobre 2024) I risultati delle qualifiche e la griglia di partenza del GP di Thailandia 2024, valido come diciottesimo round della stagione di Moto3. A Buriram arriva la prima pole position in carriera per Joel Kelso, capace di fermare il cronometro in 1:40.603, precedendo di 73 millesimi Collin Veijer. Angel Piqueras completa la prima fila, mentre David Alonso, dopo aver ottenuto aritmeticamente il titolo mondiale nel weekend di Phillip Island, partirà dalla quinta casella. Il migliore degli italiani è Luca Lunetta, che chiude la top-10. griglia DI partenza GP Thailandia prima FILA 1. Kelso 2. Veijer 3. Piqueras SECONDA FILA 4. Furusato 5. Alonso 6. Ogden TERZA FILA 7. Holgado 8. Almansa 9. Ortolà QUARTA FILA 10. Lunetta 11. Fernandez 12. Yamanaka QUINTA FILA 13. Bertelle 14. Nepa 15. Farioli SESTA FILA 16. Rueda 17. Munoz 18. Esteban SETTIMA FILA 19. Roulstone 20. Suzuki 21. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Idellee ladidel GP di, valido come diciottesimo round della stagione di. A Buriram arriva laposition inper Joel, capace di fermare il cronometro in 1:40.603, precedendo di 73 millesimi Collin Veijer. Angel Piqueras completa lafila, mentre David Alonso, dopo aver ottenuto aritmeticamente il titolo mondiale nel weekend di Phillip Island, partirà dalla quinta casella. Il migliore degli italiani è Luca Lunetta, che chiude la top-10.DIGPFILA 1.2. Veijer 3. Piqueras SECONDA FILA 4. Furusato 5. Alonso 6. Ogden TERZA FILA 7. Holgado 8. Almansa 9. Ortolà QUARTA FILA 10. Lunetta 11. Fernandez 12. Yamanaka QUINTA FILA 13. Bertelle 14. Nepa 15. Farioli SESTA FILA 16. Rueda 17. Munoz 18. Esteban SETTIMA FILA 19. Roulstone 20. Suzuki 21.

