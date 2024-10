Lite per il mancato pagamento dell’affitto, 57enne in ospedale (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato ritrovato dai carabinieri di Qualiano con lesioni alla testa. Un uomo di 57 anni, cardiopatico, è stato portato all’ospedale del Mare ed è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. E’ in prognosi riservata. Secondo una prima ricostruzione il 57enne poco prima avrebbe avuto una Lite con un altro uomo a causa del mancato pagamento di alcuni canoni di locazione dell’immobile che occupava. L’uomo con il quale il 57enne ha avuto la Lite è stato rintracciato ed ora si trova in caserma. Si tratta di un uomo di un 69enne, proprietario dell’immobile . L'articolo Lite per il mancato pagamento dell’affitto, 57enne in ospedale proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Lite per il mancato pagamento dell’affitto, 57enne in ospedale Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato ritrovato dai carabinieri di Qualiano con lesioni alla testa. Un uomo di 57 anni, cardiopatico, è stato portato all’del Mare ed è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. E’ in prognosi riservata. Secondo una prima ricostruzione ilpoco prima avrebbe avuto unacon un altro uomo a causa deldi alcuni canoni di locazione dell’immobile che occupava. L’uomo con il quale ilha avuto laè stato rintracciato ed ora si trova in caserma. Si tratta di un uomo di un 69enne, proprietario dell’immobile . L'articoloper ilinproviene da Anteprima24.it.

