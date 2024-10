Ilrestodelcarlino.it - L’Angelini a caccia del tris: "Trasferta difficile a Jesi"

(Di sabato 26 ottobre 2024) Oggi, alle 17.30, l’Elettromeccanica Angelini, nella terza giornata del campionato di pallavolo femminile di serie B1, sarà di scena a. Le marchigiane, che l’anno scorso staccarono l’accesso ai playoff grazie alla seconda posizione conquistata davanti alle cesenati che si classificarono terze, al momento sono a quota 4 punti in classifica e arrivano dal successo contro Bologna. La squadra di coach Cristiano Lucchi invece per ora è a punteggio pieno, con due vittorie da tre punti conquistate nelle altrettante gare fin qui disputate. L’en plein per il momento vale il comando del girone C insieme a Giorgione Pallavolo di Castelfranco Veneto.