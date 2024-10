Gaeta.it - La globalizzazione e le sfide economiche: riflessioni dalla conferenza di Montesilvano

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nell’attuale panorama economico occidentale, laha assunto un ruolo centrale nel determinare lo sviluppo. Questa evoluzione è guidata principalmente dalle decisioni di investimento egestione dei regolamenti fiscali da parte delle grandi corporazioni, sia nel settore manifatturiero che in quello finanziario. Durante la tredicesimaannuale dell’Associazione A/Simmetrie, tenutasi ail 26 e 27 ottobre, Vladimiro Giacché, economista e membro del Consiglio Direttivo dell’associazione, ha analizzato profondamente il legame trae politiche. La deregulation e la finanziarizzazione dell’economia Giacché ha evidenziato come molte normative, un tempo intese come freno alla finanziarizzazione, siano state progressivamente disattivate o annullate.