Quifinanza.it - La burocrazia ferma le Pmi, i disservizi costano alle imprese 80 miliardi l’anno

(Di sabato 26 ottobre 2024) La nostra Pubblica Amministrazione è tra le meno efficienti d’Europa. Questo si traduce in tempi medi di rilascio di permessi e autorizzazioni tra i più lunghi. Questicomportano purtroppo un impatto economico estremamente oneroso; secondo una rielaborazione di dati Ocse, il costo annuale per le nostre Pmi legatoprocedure amministrative ammonta a ben 80di euro, una sorta di tassa nascosta che grava pesantemente sulle. A segnalarlo è l’Ufficio studi della Cgia di Mestre. La situazione in Europa Per molti imprenditori, l’iter burocratico fatto di carte, timbri, moduli e lunghe attese agli sportelli è diventato un vero incubo. Anche per molti cittadini, interagire con la macchina pubblica può spesso generare un senso di profonda frustrazione e angoscia.