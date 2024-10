Quotidiano.net - Johnny Depp oggi a Roma, centinaia di fan sul tappeto rosso: cosa farà la star nella Capitale

(Di sabato 26 ottobre 2024), 26 ottobre 2024 -sta per arrivare adi fan stanno affollando il red carpet della Festa del Cinema in attesa di poterlo vedere in carne e ossa. Grande attesa dei fan del 'Pirata dei Caraibi', che si sono assiepati lungo la transenna sin dalle prime ore del mattino. C’è chi spera di stringergli la mano, chi sogna un selfie con la grande (ma anche contraddittoria)hollywoodiana. L'ingresso trionfaleè atteso nel primo pomeriggio di. Tappa veloce in hotel, poi via agli impegni personali e al riposo dellain attesa della grande serata al Parco della Musica, dove alle 21.30 riceverà il premio alla carriera. E presenterà la sua ultima fatica cinematografica: ‘Modi’, il biopic di Modigliani (girato a Torino) che lo vede saldo alla regia. L’arrivo all’auditorium è previsto intorno alle 20.