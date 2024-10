Immigrazione clandestina a Firenze, raffica di espulsioni (Di sabato 26 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayQuasi una espulsione al giorno nell'ultima settimana. È il bilancio del contrasto all'Immigrazione clandestina messo in atto dalla polizia di stato a Firenze. Cinque le persone di origine straniera destinate all'immediato imbarco verso Firenzetoday.it - Immigrazione clandestina a Firenze, raffica di espulsioni Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp diTodayQuasi una espulsione al giorno nell'ultima settimana. È il bilancio del contrasto all'messo in atto dalla polizia di stato a. Cinque le persone di origine straniera destinate all'immediato imbarco verso

Lite violenta a Reggio Calabria : accoltellato un ricercato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina - Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza ha scosso Piazza Sant’Agostino a Reggio Calabria, dove due giovani sono stati coinvolti in una lite culminata con un accoltellamento. La situazione ha preso pieghe inaspettate quando uno dei ... (Gaeta.it)

Immigrazione clandestina - 13 arresti per favoreggiamento e riciclaggio - I militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Crotone e del Servizio Centrale investigazione criminalità organizzata, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, hanno arrestato 13 ... (Tg24.sky.it)

Favoreggiamento immigrazione clandestina - 13 arresti in tutta Italia. Meloni : “Continueremo a lavorare per difendere confini” - Tredici persone sono state arrestate in tutta Italia per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Questa mattina, lunedì, i militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Crotone e dello Scico hanno eseguito ... (Lapresse.it)

Immigrazione clandestina e riciclaggio - blitz a Catanzaro : 13 arresti - Il gruppo criminale, con cellule in Italia ed all’estero, aveva l’obiettivo di far giungere i migranti in Italia, sfruttando la rotta marittima del mediterraneo (Imolaoggi.it)