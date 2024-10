Il 70° anniversario della televisione italiana per la Giornata Mondiale dell’Audiovisivo Unesco (Di sabato 26 ottobre 2024) Arezzo, 26 ottobre 2024 – Gli studenti della 3V del Liceo Vittoria Colonna di Arezzo hanno partecipato il 25 ottobre 2024 a un evento speciale presso il MUMEC, dedicato al 70° anniversario della televisione italiana per la Giornata Mondiale dell’Audiovisivo Unesco. In collaborazione con l'International Police Award Arts Festival, il museo aretino ha organizzato una mattinata all'insegna della storia della TV. Dopo una breve introduzione della direttice dott.ssa Valentina Casi e del fondatore e curatore del Museo delle Telecomunicazioni, prof. Fausto Casi nonché del Presidente del Festival Col. Lanazione.it - Il 70° anniversario della televisione italiana per la Giornata Mondiale dell’Audiovisivo Unesco Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Arezzo, 26 ottobre 2024 – Gli studenti3V del Liceo Vittoria Colonna di Arezzo hanno partecipato il 25 ottobre 2024 a un evento speciale presso il MUMEC, dedicato al 70°per la. In collaborazione con l'International Police Award Arts Festival, il museo aretino ha organizzato una mattinata all'insegnastoriaTV. Dopo una breve introduzionedirettice dott.ssa Valentina Casi e del fondatore e curatore del Museo delle Telecomunicazioni, prof. Fausto Casi nonché del Presidente del Festival Col.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il 70° anniversario della televisione italiana per la Giornata Mondiale dell’Audiovisivo Unesco - Gli studenti della 3V del Liceo Vittoria Colonna di Arezzo hanno partecipato il 25 ottobre 2024 a un evento speciale presso il MUMEC ... (lanazione.it)

Le Frecce Tricolori in volo su Trieste per i 70 dal ritorno della città all'Italia - (Agenzia Vista) Trieste, 26 ottobre 2024 Le immagini del volo delle Frecce Tricolori nei cieli di Trieste in occasione della cerimonia per il 70esimo anniversario del ritorno della città all'Italia. (la7.it)

Alberto di Monaco, l’incontro con sua figlia Jazmin e il ricordo di sua madre Grace Kelly - Il Principe Alberto di Monaco, da sempre dedito a mantenere vivo il ricordo della madre, la Principessa Grace Kelly, ha partecipato al gala per il 40° anniversario dei Princess Grace Awards a New York ... (dilei.it)

Alcide De Gasperi, la politica come servizio - Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati ... (teletruria.it)