I fondi per il cratere. Aiuti ed esenzioni, arrivano le proroghe (Di sabato 26 ottobre 2024) "Legge di bilancio 2025: confermate, prorogate e rafforzate le misure per i territori colpiti dal sisma 2016". A dare l’annuncio è il commissario straordinario Guido Castelli (foto). Innanzitutto sono stati prorogati al 31 dicembre 2025 lo stato di emergenza e la gestione commissariale straordinaria. Sono state appostate nuove risorse, 92 milioni di euro, per assicurare per tutto il prossimo anno il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione (l’ex Cas). I sindaci possono tirare un sospiro di sollievo: la sospensione dei mutui per i Comuni del cratere viene confermata anche per il 2025. Previsto infatti "il differimento del pagamento delle rate dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti ai Comuni colpiti dal sisma senza applicazioni di sanzioni e interessi". Ilrestodelcarlino.it - I fondi per il cratere. Aiuti ed esenzioni, arrivano le proroghe Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) "Legge di bilancio 2025: confermate, prorogate e rafforzate le misure per i territori colpiti dal sisma 2016". A dare l’annuncio è il commissario straordinario Guido Castelli (foto). Innanzitutto sono stati prorogati al 31 dicembre 2025 lo stato di emergenza e la gestione commissariale straordinaria. Sono state appostate nuove risorse, 92 milioni di euro, per assicurare per tutto il prossimo anno il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione (l’ex Cas). I sindaci possono tirare un sospiro di sollievo: la sospensione dei mutui per i Comuni delviene confermata anche per il 2025. Previsto infatti "il differimento del pagamento delle rate dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti ai Comuni colpiti dal sisma senza applicazioni di sanzioni e interessi".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra 2025 - 100 milioni per assunzioni docenti sostegno - altrettanti per tutor e orientatori. 60 milioni per carta docente - aumento stipendiale del 6% con fondi rinnovo contratto e taglio cuneo fiscale - Nonostante il quadro di generale contenimento della spesa pubblica, la Legge di Bilancio 2025 ha riservato risorse al settore scolastico. L'articolo Manovra 2025, 100 milioni per assunzioni docenti sostegno, altrettanti per tutor e orientatori. 60 ... (Orizzontescuola.it)

Pensioni - cosa cambia dal 2025 : le minime salgono di 16 euro - novità su Tfr e fondi integrativi - Nel 2025, le pensioni minime – che riguardano oltre 1,8 milioni di persone – dovrebbero aumentare di circa 16 euro. L’incremento del 2,7% che era stato deciso per il 2024 viene quindi prorogato anche per il prossimo anno. Il trattamento minimo, ... (Open.online)

Di quanto aumentano gli stipendi degli statali con i nuovi fondi nella Manovra 2025 - Nella manovra per il 2025 i fondi a disposizione saranno pochi - come dimostra ad esempio il dibattito sulle risorse per la sanità. Una parte dei soldi andrà per il rinnovo del contratto collettivo dei dipendenti statali. È previsto un lieve rialzo ... (Fanpage.it)

Ecco la manovra 2025 : mille euro a neonato - più fondi per pensioni - sanità e famiglie - Via libera del Consiglio dei ministri presieduto dalla premier Giorgia Meloni alle misure della manovra 2025. In termini lordi la manovra è pari a circa 30 miliardi nel 2025, più 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027, spiegano fonti ... (Secoloditalia.it)