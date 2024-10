Halloween, perché si festeggia e da dove arrivano le sue tradizioni? (Di sabato 26 ottobre 2024) (LaPresse) Halloween sta diventando un festival sempre più popolare nel Regno Unito. Molti esperti di folklore ritengono che l’Halloween moderno abbia le sue origini nel festival celtico irlandese di Samhain e che gli elementi spaventosi e soprannaturali facessero parte del cambiamento di stagione, quando l’autunno lascia il posto all’inverno. Merrill Kaplan, direttrice del Centro per gli Studi sul Folklore dell’Università Statale dell’Ohio, afferma: “C’era sicuramente qualcosa di più antico, perché esisteva un vecchio festival irlandese chiamato Samhain. Non sappiamo molto al riguardo, ma sembra fosse un momento in cui era più probabile incontrare qualcosa di soprannaturale. Lapresse.it - Halloween, perché si festeggia e da dove arrivano le sue tradizioni? Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 26 ottobre 2024) (LaPresse)sta diventando un festival sempre più popolare nel Regno Unito. Molti esperti di folklore ritengono che l’moderno abbia le sue origini nel festival celtico irlandese di Samhain e che gli elementi spaventosi e soprannaturali facessero parte del cambiamento di stagione, quando l’autunno lascia il posto all’inverno. Merrill Kaplan, direttrice del Centro per gli Studi sul Folklore dell’Università Statale dell’Ohio, afferma: “C’era sicuramente qualcosa di più antico,esisteva un vecchio festival irlandese chiamato Samhain. Non sappiamo molto al riguardo, ma sembra fosse un momento in cui era più probabile incontrare qualcosa di soprannaturale.

