Estate di San Martino al Conero | c’è chi fa il bagno

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ancona, 26 ottobre 2024 – L'di Sansi affaccia anche sulla Riviera del. Dissolte le foschie all'alba, su Ancona e sulle perle rivierasche di Sirolo e Numana stamattina è tornato a splendere il sole. E complice una temperatura più che gradevole (più di 20 gradi), qualcuno ne ha approfittato per unfuori stagione, come testimonia la foto scattata questa mattina nella baia di Portonovo. Acqua trasparente e non eccessivamente fredda, condizione ideale per unrilassante e un po' di riposo al sole in spiaggia. Non un sabato qualunque, insomma.