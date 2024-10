Domenica a Santa Maria de Cryptis una messa per don Stefano Buccione (Di sabato 26 ottobre 2024) Una Santa messa di ringraziamento per don Stefano Buccione si terrà domani, Domenica 27 ottobre, alle 18 nella chiesa di Santa Maria de Cryptis a Villa Obletter dove una settimana fa il sacerdote teatino ha celebrato la sua utima omelia. Un momento di preghiera e di ringraziamento voluto dalla Chietitoday.it - Domenica a Santa Maria de Cryptis una messa per don Stefano Buccione Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Unadi ringraziamento per donsi terrà domani,27 ottobre, alle 18 nella chiesa didea Villa Obletter dove una settimana fa il sacerdote teatino ha celebrato la sua utima omelia. Un momento di preghiera e di ringraziamento voluto dalla

