Denise Pipitone, oggi è il 24esimo compleanno. Il messaggio struggente della madre Piera Maggio (Di sabato 26 ottobre 2024) Mazara del Vallo (Trapani), 26 ottobre 2024 - oggi è il 24esimo compleanno di Denise Pipitone, scomparsa da Mazara del Vallo (Trapani) il 1 settembre 2004. I riflettori su questo mistero non si sono mai spenti. La mamma Piera Maggio in tutti questi anni è stata infaticabile nel far ricordare agli italiani il dramma di una piccola che non aveva ancora compiuto 4 anni quando è svanita nel nulla. Ed è il giorno di un messaggio struggente firmato con Piero Pulizzi, padre di Denise e oggi marito di Piera Maggio, affidato ai social. “Anche se sei lontana, il nostro amore per te non conosce confini. Ogni giorno pensiamo a te e ti mandiamo tutto il nostro affetto. Speriamo che il tuo giorno sia pieno di gioia e meraviglia, proprio come te. Buon compleanno, Denise, ovunque tu sia. Papà Pietro e mamma Piera, la tua vera famiglia”. Quotidiano.net - Denise Pipitone, oggi è il 24esimo compleanno. Il messaggio struggente della madre Piera Maggio Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Mazara del Vallo (Trapani), 26 ottobre 2024 -è ildi, scomparsa da Mazara del Vallo (Trapani) il 1 settembre 2004. I riflettori su questo mistero non si sono mai spenti. La mammain tutti questi anni è stata infaticabile nel far ricordare agli italiani il dramma di una piccola che non aveva ancora compiuto 4 anni quando è svanita nel nulla. Ed è il giorno di unfirmato con Piero Pulizzi, padre dimarito di, affidato ai social. “Anche se sei lontana, il nostro amore per te non conosce confini. Ogni giorno pensiamo a te e ti mandiamo tutto il nostro affetto. Speriamo che il tuo giorno sia pieno di gioia e meraviglia, proprio come te. Buon, ovunque tu sia. Papà Pietro e mamma, la tua vera famiglia”.

