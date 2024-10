Gaeta.it - Degustazione di vini e pizza: un evento imperdibile al Mercato Centrale di Firenze

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’esperienza culinaria che unisce il piacere del vino e dellaè in arrivo a. L’associazione culturale Dodicicalici, guidata da Emanuela Procacci, ha organizzato unche promette di deliziare i palati degli appassionati di gastronomia. Mercoledì 30 ottobre, la terrazza pizzeria delsi trasformerà in un palcoscenico di sapori a partire dalle 19.30, dove gli ospiti potranno gustare una selezione esclusiva diaccompagnati dalle celebri pizze di Romualdo Rizzuti, il maestroiolo napoletano. Un’opportunità unica per immergersi in un’atmosfera vivace, arricchita dalle note jazz che accompagneranno la serata. Unda non perdere: la proposta di Dodicicalici Dodicicalici è un’associazione culturale che ha come obiettivo quello di diffondere la conoscenza e l’amore per il vino e la buona cucina.