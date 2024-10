Ilfattoquotidiano.it - Consiglio d’Europa contro l’Italia, stupirsi è da ipocriti: sui migranti qui c’è un sistema di apartheid

(Di sabato 26 ottobre 2024) Mohammed Naffati era in Italia regolarmente da dieci anni e lavorava in un bar di Como. Aveva fatto richiesta di protezione internazionale nel settembre 2023 ed era in attesa di risposta a termini di legge. Mohammed era una persona fiduciosa nelle istituzioni e il 10 ottobre si è rivolto alla questura della sua città perché il suo padrone gli aveva rifilato un assegno a vuoto come retribuzione. Mohammed aveva urgente bisogno di quei soldi anche perché doveva pagare l’otorino per le cure al suo orecchio e credeva di essersi rivolto allo stato per avere giustizia. Ma la solerte questura di Como invece lo ha fermato e trasferito d’urgenza al Cpr di Milano, da cui dopo qualche giorno con altrettanta efficienza Mohammed è stato caricato su un aereo, che lo ha riportato nel suo paese d’origine, la Tunisia.