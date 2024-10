Con il Lecce si può e si deve approfittare! Conte pronto a sfruttare un eventuale passo falso di Inter o Juventus? (Di sabato 26 ottobre 2024) Conte cambia l’attacco del Napoli col Lecce: è pronto a sfruttare lo scontro diretto tra Inter e Juventus per la vetta della classifica. Il Napoli si prepara a vivere un momento cruciale con l’avvento della nona giornata di campionato, con la sfida contro il Lecce che potrebbe segnare un punto di svolta per gli azzurri. Gli uomini di Antonio Conte sono chiamati a vincere e a sfruttare lo scontro diretto tra Inter e Juventus, in programma domani alle 18 a San Siro. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è arrivata “l’ora della verità” per Conte e i suoi ragazzi. La partita di oggi rappresenta un’opportunità imperdibile per il Napoli, che punta a consolidare la propria posizione in classifica e a non lasciarsi sfuggire il vantaggio. Napolipiu.com - Con il Lecce si può e si deve approfittare! Conte pronto a sfruttare un eventuale passo falso di Inter o Juventus? Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di sabato 26 ottobre 2024)cambia l’attacco del Napoli col: èlo scontro diretto traper la vetta della classifica. Il Napoli si prepara a vivere un momento cruciale con l’avvento della nona giornata di campionato, con la sfida contro ilche potrebbe segnare un punto di svolta per gli azzurri. Gli uomini di Antoniosono chiamati a vincere e alo scontro diretto tra, in programma domani alle 18 a San Siro. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è arrivata “l’ora della verità” pere i suoi ragazzi. La partita di oggi rappresenta un’opportunità imperdibile per il Napoli, che punta a consolidare la propria posizione in classifica e a non lasciarsi sfuggire il vantaggio.

Napoli pronto per la sfida contro il Lecce : Conte valuta Neres al posto di Kvaratskhelia - Sabato il Napoli affronterà il Lecce allo stadio Diego Armando Maradona, e secondo Il Corriere del Mezzogiorno, Antonio Conte potrebbe optare per David Neres titolare al posto di Khvicha Kvaratskhelia. Neres ha dimostrato un buon contributo ... (Dailynews24.it)

Napoli-Lecce - Conte rivoluziona l’attacco : pronto un titolare a sorpresa - Antonio Conte starebbe valutando una rivoluzione clamorosa in attacco verso Napoli-Lecce: pronta una grandissima sorpresa nel tridente E’ pronto a sfidare la squadra della sua città, Antonio Conte, in una gara che si preannuncia rischiosa per la ... (Spazionapoli.it)

Meret è pronto a rientrare contro il Lecce - intanto si discute del rinnovo - La Gazzetta dello Sport – Meret è pronto a rientrare contro il Lecce, intanto si discute del rinnovo Alex Meret è pronto a rimettere piede … L'articolo Meret è pronto a rientrare contro il Lecce, intanto si discute del rinnovo proviene da ... (Forzazzurri.net)

Meret pronto al rientro per il Lecce - Lobotka prova a recuperare per Milan-Napoli (Gazzetta) - Meret pronto al rientro per il Lecce (Gazzetta) Il quotidiano sportivo scrive che il portiere el Napoli ha smaltito l’infortunio muscolare rimediato nella partita con la Juventus ed è pronto a rientrare nel match di sabato alle 15 contro il ... (Ilnapolista.it)