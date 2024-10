Inter-news.it - Compagnoni: «Asllani in Inter-Juventus? Un rischio per questo»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Mauriziosi è pronunciato in merito alla prossima sfida tra. Dal suo punto di vista, la scelta di schierare Kristjandal primo minuto èsa per una ragione particolare. UNO STUPORE – Per la sfida tradi domani 27 ottobre, il principale dubbio di formazione del tecnico Simone Inzaghi riguarda la possibile titolarità di Kristjan. Sul punto si è così pronunciato il giornalista Maurizioa Sky Sport, con l’accento posto su un dubbio relativo alla presenza dell’albanese dal primo minuto del derby d’Italia: «Fino a ieri ero convinto che sarebbe stato confermato Barella, che mi era piaciuto contro lo Young Boys.non è neanche al 100% giocare in quel ruolo dipende dal tempo. Per me è un, poi c’è Frattesi che scalpita. Per carità, l’albanese è un talento.